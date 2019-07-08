Молчать нельзя

В подавляющем большинстве случаев жертвами бытового насилия становятся женщины и дети. Но и мужчины, бывает, страдают от рукоприкладства и жестокого обращения, причем тиранить их может, как мужская, так и женская часть семьи. Так, по данным за 2016 год 102 мужчины в нашей стране подверглись домашнему насилию. Реальные цифры будут гораздо выше, ведь мало кто из мужчин готов признаться в том, что его избила женщина.

А вот житель Гедабека Багиров Мирза Гадир оглу решился это сделать, и недавно обратился в полицию с заявлением по факту избиения.

По словам мужчины, он подвергся нападению женщины по имени Бясти. В результате, он был госпитализирован с серьезными травмами, сообщает News24.az.

В отношении Мехтиевой Бясти Саяд гызы возбуждено уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса АР (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). По факту ведется расследование.

Нельзя сказать, что случаев насилия в отношении мужчин со стороны женщин стало намного больше, чем раньше, но подобное периодически происходит. Об этом «Зеркало» сказал глава правозащитного центра Азербайджана ( ПЦА) Эльдар Зейналов.

Избиениям обычно подвергаются мужчины, страдающие от алкоголизма, люди с инвалидностью, пожилые и престарелые люди. Как говорит правозащитник, чаще всего жертвы — слабые, по тем или иным причинам неугодные члены семьи мужского пола. Домашнее насилие может выражаться как в рукоприкладстве, так и в экономическом насилии, а также в психологическом давлении. Однако мужчины редко обращаются в таких случаях в полицию. Они предпочитают не говорить об этом вообще никому, будучи уверенными, что над ними будут насмехаться, а не проявят сочувствие.

Но, по словам Э.Зейналова, бытовое насилие не входит в первую тройку «женских» преступлений. Он подчеркнул, что куда чаще представительницы слабого пола совершают на бытовой почве тяжкие преступления – убийства. Жертвы — обычно мужья, сожители, любовники. Для того, чтобы женщина решилась на такой поступок, она должна быть доведена до отчаяния.

Совершившие убийство женщины, как правило, не пытались какими-то другими способами урегулировать ситуацию. Они, как говорит правозащитник, не обращались в полицию, в суд, а решали разобраться сами радикальным способом, без оглядки на последствия. Это связано с тем, что они не верят в систему правосудия, в том, что общественность будет на их стороне, а не сделает из жертвы виноватую.

«Женщина может совершить убийство, не совладав с эмоциями во время очередного бытового конфликта. Иногда причина в алкогольном или наркотическом опьянении. А порой преступление совершается хладнокровно и каждое действие просчитывается до мелочей. В ход идет то, что оказалось под рукой, предметы, которые есть почти в каждом доме — кухонный нож, топор, молоток и т.д. Но были случаи и убийства при помощи огнестрельного оружия. Так, знаю случай, когда жена застрелила мужа из автомата. Тот завел вторую жену, и перестал равномерно распределять доходы между двумя своими семьями, в результате чего дети в первой семье стали голодать. Теперь женщина в тюрьме, муж на кладбище, а за детьми смотрят их бабушка и дедушка. По ее словам, об убийстве она не жалеет», -рассказал Э.Зейналов.

Даже за убийство нескольких человек женщину в нашей стране не могут осудить более чем на 20 лет. Если же речь идет о нескольких судебных делах, то, как отметил правозащитник, срок будет не более, чем 25 лет лишения свободы.

«Женщины-убийцы обычно оправдывают свой поступок, и стремятся, чтобы им смягчили приговор. Отечественная система правосудия в этом нередко идет им навстречу», — говорит эксперт.

Так, лет 15 назад в колонию за убийство, насиловавшего ее годами отчима, попала девушка. Ей дали 7 лет лишения свободы за преднамеренное убийство, но сидела она в тюрьме недолго, так как тюремная администрация ходатайствовала об ее освобождении. В тюрьме, по словам Э.Зейналова, ей сочувствовали и заключенные и администрация.

Наш собеседник отметил, что часто причиной преступления становится инцест, с которым жертвы не в состоянии больше мириться.

«Но и рассказать о происходящем они тоже не могут, им просто стыдно это сделать. Некоторые истории просто ужасают. Так, был случай, когда девушку насиловал брат, затем об этом узнал ее дядя, и стал ее шантажировать, требуя вступить с ним в интимную связь. В довершении всего, несчастную за то, что она плохо выполняла свои домашние обязанности, изнасиловал собственный отец. Узнав, что ранее девушку насиловал его собственный брат, он пошел в полицию и написал на него заявление. На допросе выяснилась вся правда, и все трое насильников пошли по статье. А ведь если бы отец в порыве гнева сам не обратился в органы правопорядка, девушка так и молчала бы. Насколько бы хватило ее терпения неизвестно, и, — отмечает Э.Зейналов,– однажды она вполне могла бы убить кого-то из них».

Эксперты подчеркивают, что насилию могут подвергаться люди обоих полов, и что виновные, кем бы они ни были, должны нести наказание, предусмотренное законом. Но для этого жертвам необходимо рассказать о том, что с ними случилось, а общество и государство должны их в этом поддержать.