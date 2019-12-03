Молчание «ягнят»

Новость о том, что в Ереване осквернен памятник русскому поэту, драматургу и дипломату Александру Грибоедову, не должна казаться сенсационной. Наоборот, сенсацией является то, что такого рода акты вандализма не стали ежедневной, будничной работой армянских последователей учения пособника фашистов Гарегина Нжде. И дело не только в том, что ответственность за акт вандализма взял на себя Шаген Арутюнян — сын лидера армянской радикальной партии «Цегакрон» Шанта Арутюняна. Как уже поведали коллеги из иных отечественных СМИ, «Цегакрон» переводится с армянского языка как «расисты».

И сам факт существования в РА партии расистов, уже говорит о закономерности актов вандализма в этой стране. Кроме того, Создав в 1933 году организацию «Цегакрон», Нжде перевел свою теорию об армянском арийстве, а девизом этой организации было «Армению-армянам». То есть, это ровно та самая политика, которая успешно реализована в независимой Армении, что превращена в моноэтническое государство. Но и это еще не все. Долгое время правившая в РА Республиканская партия Армении (РПА), лидером которой до сих пор остается третий президент РА Серж Саргсян, также взяла на вооружение идеологию Нжде. Так что, расизм в РА всегда поощрялся. Соответственно, осквернение памятника Грибоедову было вовсе не случайным.

Чтобы еще раз убедиться в этом, нужно вспомнить один из самых громких терактов в период существования СССР. Дело было 8 января 1977 года, когда в Москве была осуществлена серия террористических актов. В результате погибли 7 человек, 37 были ранены. Следствием были установлены трое виновных: армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. То есть, уже тогда, в период существования советской Армении, были люди, ментально близкие Шагену Арутюняну, просто более радикальные и жестокие. Все они — армянские расисты.

Члены банды Затикяна были приговорены к смертной казни и расстреляны. Но, надо бы вспомнить о том, что Затикян не испытывал никакого раскаяния за совершенное преступление. «Я уже неоднократно заявлял, что я отказываюсь от вашего судилища и ни в каких защитниках не нуждаюсь. Я сам есть обвинитель, а не подсудимый. Вы не властны меня судить, поскольку жидороссийская империя — не есть правовое государство! Это надо твёрдо помнить»,- указывал он в ходе судебного заседания. Ну а в своем последнем слове, Затикян и вовсе заявил: «Передайте другим, что нам остаётся месть, месть и ещё раз месть».

Мстить он предлагал России. И слова террориста Затикяна мало чем отличаются от речей Шагена Арутюняна, который облил памятник Грибоедову красной краской и разместил соответствующую фотографию на своей странице в Facebook. «Я окрасил в красный цвет памятник послу Российской империи, писателю Грибоедову в ответ на раскраску доски Нжде», — написал Арутюнян, сообщает «newsarmenia.am». Позже он добавил, что не считает это актом вандализма, называя содеянное «обдуманной акцией», подчеркнув также, что «идеология Нжде цегакрон — для него не просто слова».

Да, в правительстве Армении осудили действия Арутюняна. «Подобные проявления вандализма не должны иметь места в нашем обществе», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря премьера Армении Владимира Карапетяна. Кроме того, вице-спикер парламента Армении Ален Симонян раскритиковал осквернение в Ереване памятника Александру Грибоедову. Но, все это вынужденная мера со стороны официального Еревана. Там понимают, что последствия этого акта вандализма могут быть очень суровыми для РА. Да и о чем можно говорить, если националист и вандал Арутюнян до недавнего времени был помощником депутата от пашиняновской фракции «Мой шаг» Ерджаника Акопяна?!

Но, в этой связи крайне интересна позиция тех, кто всегда отстаивал интересы Армении в российском медийном и политическом пространстве, кто тиражировал общеармянские мифы. Например, хотелось бы услышать осуждение акции вандализма от директора российской телекомпании Russia today Маргоши Симоньян. Что, Марго, не дышишь? А как дышала, как дышала! Аналогичное, впрочем, можно сказать и про многих иных дам и господ, включая Ираду Зейналову. Ту самую, которую Симоньян однажды грозилась натравить на своих оппонентов.

А еще «героическое» молчание хранит генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев. Это ведь именно он в 2014 году основал клуб «Грибоедов». «Александру Сергеевичу Грибоедову осознание ценности Армении для мировой цивилизации придавало силы. В этом смысле Грибоедов для нас не менее ценен, чем поэтический гений. Клуб «Грибоедов» — это интеллектуальная миссия, цель которой производить современные смыслы, придающие силы и Армении, и России», — эти слова принадлежат Киселеву.

И вот, в Ереване совершен акт вандализма в отношении памятника российскому дипломату, которому «осознание ценности Армении придавало силы». А Киселев молчит. Нет ничего осуждающего этот акт вандализма и на сайте клуба «Грибоедов». В конце концов, держит язык за зубами и давний, прикормленный защитник РА, член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор Института диаспоры и интеграции Константин Затулин. Хотя все они прекрасно знают и историю банды Затикяна, и фашистское прошлое Нжде, и то, что в Армении всегда было популярно учение этого пособника Гитлера, на котором выросли не только Шаген Арутюнян, но и десятки тысяч цегакронов.