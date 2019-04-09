Молчание МИД…

Великий хоккейный тренер Виктор Тихонов, согласно воспоминаниям игроков ЦСКА и сборной СССР, был жестким и авторитарным наставником, когда дело касалось отношения к тренировкам и самоотдаче в официальных играх. При этом, он решал все бытовые и прочие проблемы своих подопечных, горой стоял за них вне пределов ледовой арены.

Ровно такую же модель поведения практиковал и великий футбольный тренер Валерий Лобановский. Игроки киевского «Динамо», которых он буквально истязал на тренировках и жестко ругал в раздевалке за промахи на поле, называли Лобановского отцом родным. Неспроста же легендарный Андрей Шевченко, получив приз лучшего футболиста Европы, «Золотой мяч», будучи игроком итальянского «Милана» счел своим долгом посетить с этой индивидуальной наградой могилу Мэтра советского и украинского футбола.

Именно такую модель поведения, по имеющимся у меня данным, всегда, уже на протяжении десятилетий, практиковал нынешний глава ИВ Баку Эльдар Азизов. Он был строг и справедлив к своим подчиненным, он многое от них требовал по работе, но многое и давал, как руководитель, как лидер. В итоге, все работавшие в разные годы с Азизовым вспоминают его добрым словом. И это — идеально правильная модель поведения грамотного управленца.

К сожалению, ничего хорошего в этом плане я не могу сказать о главе МИД Азербайджана Эльмаре Мамедьярове. Сознательно выношу за скобки обсуждение его способностей дипломата, полемиста и оратора. Это – тема отдельной статьи. Сегодня же я с грустью констатирую, что глава отечественного внешнеполитического ведомства демонстрирует полное безразличие, когда дело касается действительно хороших дипломатов, ставших жертвами интриг и грязной, очернительской кампании в ряде СМИ.

Речь идет о бывшем после Азербайджана в ОАЭ Дашгыне Шикарове. Имеющее весьма определенную репутацию отечественное СМИ тиражирует о нем лживые слухи. В качестве причин его отзыва из ОАЭ называют «кражу 10 банок черной икры». Это, конечно же, не правда. Странно, что сам Шикаров до сих пор не выступил с жесткой отповедью на сей счет. Но, куда более странно и неприятно, что молчит МИД Азербайджана, видя, как поливают грязью прекрасного дипломата.

Да, я помню, что у руководства МИД и руководителя издания, которое тиражирует ложь, есть давняя история противостояния. Но именно поэтому считаю, что данное СМИ ангажировано и предвзято в вопросах, касающихся оценки деятельности внешнеполитического ведомства, а МИД, со своей стороны, просто обязан был бы указать на этот очевидный факт, выступив в защиту Дашгына Шикарова.

Того самого, который блестяще проявил себя на посту посла Азербайджана в Пакистане, добившись признания этой страной Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Того самого, который много сделал для укрепления отношений между нашей страной и ОАЭ. И что в итоге? Молчание МИД, когда одно отечественное СМИ раз за разом распространяет клевету и ложь, касающуюся дипломата и экс-посла. Эту клевету с радостью тиражируют армянские СМИ, хлопая в ладоши от выпавшей возможности сослаться на бакинское издание. Армянские СМИ, взяв за основу ложь отечественного СМИ, придумывают ложь об иных азербайджанских послах, в итоге поливая грязью все отечественное внешнеполитическое ведомство.

Тем удивительнее молчание МИД Азербайджана. Особенно, если вспомнить, что тот же Дашгын Шикаров открыто поддержал главу МИД Эльмара Мамедьярова, когда против него началась настоящая травля в отечественных СМИ и социальных сетях. Иные послы, замечу, предпочли тогда правильным и более выгодным для себя, отмолчаться. Говорю обо всем этом, как человек, ни разу в жизни не видевший Шикарова, но понимающий, что глава МИД Азербайджана должен быть для всех наших послов тем же, кем был для хоккеистов ЦСКА Виктор Тихонов, а для футболистов киевского «Динамо» Валерий Лобановский…

А тем временем, указанное СМИ продолжает лгать. Оно снова приписало Шикарову кражу 10 банок черной икры. Оно поведало читателям ту самую информацию, о которой мы написали уже давно — о том, что новым послом нашей страны в ОАЭ назначен Махир Алиев. Он, кстати, вопреки утверждению данного СМИ, еще не приступил к исполнению своих обязанностей. Его пока нет в ОАЭ, а обязанности посла Азербайджана в ОАЭ пока исполняет Лейла Сулейманова. Пишу обо всем этом, чтобы была понятна степень «информированности» тех, кто готов клеветать на уважаемых дипломатов, не думая о последствиях тиражирования этой лжи или же банально сводя старые счеты с руководством отечественного внешнеполитического ведомства.