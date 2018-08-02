Молчание АПА

Начиная с вечера 1 августа сайты Информационного агентства AПA недоступны. Во всяком случае при попытке зайти на сайты на экранах электронных дивайсов появляется надпись:”Сайт не доступен”. Агентство в лице собственного руководства молчит, уйдя в глубокое подполье, да и никто другой не пытается даже прояснить ситуацию. И тут настало самое время поползти слухам, что они и не преминули сделать, то есть поползли…

То что это не техническая «поломка» ясно как день. Так в чем же дело? Вот одна из версий. Вход на сайт якобы был заблокирован после распространения на сайтах агентства заявления президента Ильхама Алиева, сделанного им на состоявшейся в поселке Локбатан Гарадагского района церемонии вручения инвалидам Чернобыля, ветеранам войны Карабаха и Великой отечественной войны ключей от новых квартир.

Как сообщило агентство, глава государства на церемонии сказал следующую фразу: «Мы поставим Армению на колени».

Как сообщил сайт haqqin.az Администрация президента выступила с опровержением опубликованного в АПА заявления. В опровержении говорится, что АПA исказила высказывания главы государства.

«Глава государства не употреблял выражения «мы поставим Армению на колени», — говорится в сообщении Администрации президента (haqqin.az). Хотя ради справедливости надо отметить, что глава государства неоднократно выступал с более резкими заявлениями в адрес соседней страны, оккупировавшей наши территории.

Мы решили выяснить, почему невозможен вход на сайты информационного агентства AПA? Связано ли это с искажением заявления главы государства? Для получения ответа мы попытались связаться с руководителем вышеназванного холдинга Вюсалей Махиргызы. Но, к сожалению, наши попытки не увенчались успехом.

Нам удалось обратиться с вопросом к члену правления Совета прессы, председателю Демократической лиги журналистов Ядигяру Мамедли. «Мне известно, что сайты, входящие в состав медиахолдинга приостановили свою деятельность. Я надеюсь, что ситуация в скором времени будет разрешена, и АПА сможет восстановить свою деятельность. Потому, что там работают наши коллеги, и я очень не хочу, чтобы они не потеряли работу», — сказал Ядигяр Мамедли.

По мнению руководителя Лиги, ответственность за допущенную ошибку должен нести не сам холдинг, а сотрудник, по чьей вине опубликована эта ошибка.

«Не думаю, что медиахолдинг AПA будет закрыт. Думаю, что в данном случае речь идет об ограничении деятельности холдинга», — считает Ядигяр Мамедли.

«А разве законодательство допускает ограничение деятельности СМИ?», — спросил наш журналист.

«Да, органы исполнительной власти имеют право на ограничение деятельности издания в исключительных случаях», — сказал Ядигяр Мамедли.

«Закон «О СМИ» не подразумевает блокирование или же введения какого-либо другого ограничения на деятельность СМИ», — заявил # юрист, эксперт по правам медиа Алескер Мамедли.

Как отметил юрист, в случае распространения лживой, не соответствующей действительности информации, СМИ обязано опубликовать опровержение.

«Если это опровержение не удовлетворило лицо, о котором была опубликована информация, оно может обратиться в суд», — подчеркнул Алескер Мамедли. Как отметил юрист, согласно статье 19 закона «О СМИ» в том случае, если на страницах СМИ публикуются призывы, которые могут создать серьезную угрозу для территориальной целостности государства, безопасности страны и общественной безопасности, то соответствующие исполнительные органы власти могут обратиться в суд с требованием прекращения его деятельности», — сказал Алескер Мамедли.

«Если публикация наносит вред авторитету государства, то госорганы могут обратиться в суд с целью его наказания. АПА является частной компанией, и я не думаю, что ее привлекут к ответственности за ошибку сотрудника. Если этот медиахолдинг все же будет закрыт, то это произойдет по инициативе учредителей», — заявил # эксперт по СМИ Зейнал Мамедли.

Следует отметить, что вечером того же дня, до того, как вход на сайты стал недоступен, и/а АПА опубликовало опровержение, в котором во-первых, была исправлена допущенная ошибка, во-вторых, принесены извинения главе государства и читателям за неточность.

И вот появилась новая информация. Как сообщает «Туран» медиахолдинг возможно возобновит свою деятельность к вечеру завтрашнего дня. И опять же об этом почему-то сообщает не само руководство АПА, а их коллеги по цеху…

Ну что ж, ждать осталось недолго…

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