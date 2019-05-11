«Моисеевцы» в Баку: легендарный коллектив станцует на сцене Центра Гейдара Алиева

В Баку пройдут гастроли прославленного российского коллектива – Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Как сообщает #, коллектив даст два концерта на сцене Центра Гейдара Алиева – 31 мая и 1 июня.

Первый в мире профессиональный ансамбль народного танца был создан легендарным хореографом Игорем Моисеевым в 1937 году. Он прожил долгую жизнь – 102 года, поставил более 200 произведений, среди которых танцы, хореографические сюиты, картины, одноактные балеты, вошедшие в золотой фонд мировой классики.

Моисеев говорил: «Из моей жизни легче составить путеводитель, чем биографию. Восемь месяцев в году мы проводили на гастролях и большей частью — за рубежом. На нашу долю выпал первый и самый шумный успех».

Ансамбль с гастролями побывал в 70 странах мира, во многих странах Европы выступал по 15 раз.

В Баку «моисеевцы» приедут во второй раз. Впервые коллектив выступил в нашем городе в 1998 году по приглашению общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В этот раз ансамбль выступит со своей новой феерической программой «Tango Del Plata».

Программа концерта будет состоять из двух отделений. В первой танцоры исполнят русский танец «Лето», азербайджанский танец «Чабаны», сюиту греческих танцев «Сиртаки» и хореографическую картину «Танго Del Plata». Во второй зрители смогут насладиться такими номерами, как хореографическая картина «Футбол», «Танец бессарабских цыган», корейский танец «Трио», «Сюита мексиканских танцев Сапатео», «Танец аргентинских пастухов Гаучо» и др.

Главными художественными принципами развития ансамбля являются преемственность и творческое осмысление традиций и новаторства. За многолетнюю, богатую историю существования коллектива, благодаря беспрестанным усилиям Игоря Моисеева и его артистов, сохранено и творчески осмыслено фольклорное танцевальное наследие России и народов всего мира.

Игорю Моисееву удалось изменить ход развития мирового хореографического искусства и сделать народный танец достоянием мировой культуры.