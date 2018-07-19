Мои года – моя беда

Вопрос о повышении пенсионного возраста хоть уже и не нов, но до сих пор вызывает множество вопросов: когда обращаться в пенсионный фонд, во сколько лет нужно подать заявление, куда обращаться и т.д. И если отвечать на эти вопросы прямая обязанность сотрудников министерства Труда и Соцобеспечения, сидящих на горячей линии и никого другого, то дожидаясь ответа, можно уже выйти на пенсию. На личном опыте — прождали порядка полутора часов и так внятного ответа и не получили.

В России, оправдывая повышение пенсионного возраста, на центральных телеканалах демонстрируют передачи о героических женщинах, которые “не готовы становиться пенсионерками даже в 65 лет”, ибо они “еще молоды и полны энергии”.

В Азербайджане распространяется фото женщины со сломанной рукой в гипсе, которая подметает улицы. Фото вызывает резонанс в обществе, канал ОТВ – находит ее и представляет репортаж, как говорится, с места событий.

Как оказалось, героине соцсетей (не только местных, но и турецких) последних 3 дней 77 лет, зовут ее Неля Алавердова. Живет эта женщина в подсобном помещении, которое выделил ЖЭК.

Правда, по версии канала, ажиотаж оказался напрасным (расходимся), так как, в интервью Алавердова заявила, что ее никто не принуждал работать, она сама, по своей инициативе вышла покормить кошек. С метлой, правда. Ну, да Бог с этим, не будем придираться к мелочам.

Неля Алавердова не первый и не последний гражданин Азербайджана — страны с динамично развивающейся экономикой — который вынужден подметать улицы, вместо того, чтобы в преклонном возрасте попивать чаек, удобно расположившись на диванчике. Да и чем еще заниматься в нашей стране тем, кому уже за 60? Хотя…

“Судя по вакансиям, работники старше 40 лет вообще никому не нужны!”, “А после 35 лет никакой работы нет для девушек. Такое впечатление, что жизнь заканчивается”, “Работал официантом, барменом, кассиром и администратором, есть права BC, мне 38 лет. Большинство объектов только из-за возраста не берут”…

Именно такие отзывы поступают от соискателей работы. Естественно, если у человека прекрасное образование, знание иностранных языков, необъятный опыт работы с компьютерными программами и так далее, работу он найдет. А если всех этих качеств нет, то родственники и тапш — в помощь. Такой сценарий может прокатить, если соискателю нет 50. А когда полвека за плечами, о поиске новой работы можно забыть и просто попытаться дожить до пенсионного возраста.

Мы связались с 12 разными компаниями по трудоустройству — как сейчас модно говорить рекрутинговыми агентствами — и спросили, кому в Азербайджане работу найти легко? Оказалось, что самые востребованные кадры, это девушки от 18 до 27 лет, с приятной внешностью и, желательно, знанием элементарных офисных программ и хотя бы разговорного русского или английского языков. Обычно, этим юным леди предлагают поработать офис менеджерами, секретарями, менеджерами по продаже, промоутерами. На втором по популярности месте — специалисты информационных технологий. К этой категории особых претензий нет — знал бы свое дело, да сидел бы в офисе с 9 до 18.00, и то хорошо.

Третье место — ресторанный бизнес. Притом, в зависимости от уровня общепита, у работодателя свои критерии. Но, чем ниже уровень заведения, тем меньше требований. Обычно, тут уже ни внешность, ни знание языков особого значения не имеет. Главное пол. Женский.

Кадровым агентствам мы предоставили данные невероятно умного, образованного, опытного и честного человека (выдуманный персонаж) но, в возрасте старше 55 лет. “К сожалению, на таких запросов нет” — ответили нам почти во всех 12 организациях. Правда, некоторые предложили поработать репетитором, прачкой, поваром, уборщицей…

Вот, можно сказать, и весь перечень работ, на которые могут претендовать те, кто родился еще в 50-60 годы прошлого века.

Помнится, в 2015 году Азербайджан пережил девальвацию аж в два этапа. Тогда закрылось множество компаний. Немало людей осталось не у дел. И, если уж молодому кредитному специалисту пришлось покинуть стены банка и идти работать водителем такси (в этом, естественно, нет ничего позорного), то тем, кто тихо сидел и дорабатывал последние годы до желанного пенсионного возраста, не оставалось ничего, кроме как сесть дома, гладить внуков по голове и рассказывать им о былых временах.

Те же, кто в силу каких-то обстоятельств не смог обзавестись семьей, детьми, как та же Неля Алавердова, взялись за непривычное дело — продавать всякую мелочь, начиная от бумажных салфеток и кончая дешевыми носками, на улицах, в общественном транспорте или идти в дворники и уборщики, что опять-таки не является чем-то унизительным. Если только не считать физический возраст человека и состояние его здоровья.

А ОТВ – канал, который по сути должен служить обществу и показывать проблемы и их причины -готовит репортаж о том, что Неля ханум всем довольна, поводов для переживаний у общественности не должно быть.

Народ безмолвствует…

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