Мохаммед Салах вошел в список 100 наиболее влиятельных людей мира

Английский журнал «Time» опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира 2019 года.

Как сообщает RT, в рейтинг также входят политики, актеры, общественные деятели, звёзды спорта.

В список попали египетский футболист «Ливерпуля» Мохаммед Салах, баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, японская теннисистка Наоми Осака, американский гольфист Тайгер Вудс, а также выступающая во французском «Лионе» американская футболистка Алекс Морган и южноафриканская спортсменка (атлетика) Кастер Семеня.

| 2019-04-18T14:11:50+00:00 18 апреля 2019, 15:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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