Мохаммед Салах вошел в список 100 наиболее влиятельных людей мира

Английский журнал «Time» опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира 2019 года.

Как сообщает RT, в рейтинг также входят политики, актеры, общественные деятели, звёзды спорта.

В список попали египетский футболист «Ливерпуля» Мохаммед Салах, баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, японская теннисистка Наоми Осака, американский гольфист Тайгер Вудс, а также выступающая во французском «Лионе» американская футболистка Алекс Морган и южноафриканская спортсменка (атлетика) Кастер Семеня.