Мохаммад Джавад Зариф: «Встречи не будет»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что представители страны не намерены встречаться с американскими коллегами.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Тасним».

Напомним, встреча представителей Соединенных Штатов и Тегерана должна была проходить на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в период с 25 сентября по 1 октября этого года.

«Никакой встречи с Соединенными Штатами не будет», — цитирует агентство главу внешнеполитического ведомства Ирана.

По данным издания, Зариф назвал американских чиновников «нечестными».

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил возможности встречи с иранским коллегой Хасаном Рухани, «все зависит от Тегерана», а дополнительных условий не требуется.

43 просмотров