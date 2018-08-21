Могут ведь, когда захотят

10 мая 2018 года на сайте # была опубликована статья под названием «Показатели есть, результатов не видно». В статье рассказывалось, что Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения было создано Социальное убежище для лиц старше 18 лет без определенного места жительства и беспризорных детей-сирот. Согласно уставу убежища для определения туда беспризорника, он должен был представить справку, что не болеет инфекционными и психическими заболеваниями. Представители Государственного фонда социальной защиты объяснили это тем, что так они оберегают остальных детей, которые уже живут в убежище.

Тогда председатель Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров выразил возмущение данной ситуацией. «Требовать у бездомных детей справки о том, что они не болеют инфекционными и психическими заболеваниями, по меньшей мере, неразумно. В Азербайджане врачи даже взрослому человеку не выдают справку о состоянии здоровья без взятки», — заявил Ю.Бекиров.

# решило выяснить, как обстоят дела сегодня, есть ли какие-либо изменения в размещении беспризорников в Социальном убежище?

Как заявил # пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы, для приема детей в Социальное убежище достаточно обращения представителей ребенка – его родителей, родственников или опекунов, муниципалитета, комиссии по делам несовершеннолетних и органа полиции.

«После поступления обращения в течение трех дней Государственный фонд социальной защиты обращается в соответствующие органы с запросами относительно личности ребенка и его семьи. Но это не имеет никакого отношения к самому ребенку. Этим занимаются органы исполнительной власти. До получения ответа на наши вопросы ребенок находится в социальном учреждении, где его тщательно обследуют. В случае обнаружения у него инфекционных или психических заболеваний, он направляется на лечение. После завершения лечения его размещают в социальное убежище», — сказал пресс- секретарь.

Понятно, что отменой справок проблему детей этой категории не решить, но будем надеяться, что это хоть как-то облегчит их участь.

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