Могерини заявила о сохранении санкций в отношении КНДР до полной денуклеаризации

Европейский союз продолжит санкционный режим в отношении КНДР до достижения главной цели — денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог».

«Мы констатируем, что санкции в отношении КНДР работают, в то же время они будут продолжены до реализации главных задач — обеспечения полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова», — отметила Могерини. По ее словам, «ЕС также будет добиваться от всех других сторон соблюдения введенных санкций». Вместе с тем она подчеркнула, что «санкционный режим не является самоцелью, а лишь способом добиться конечной цели».

Верховный представитель также отметила, что Евросоюз «неизменно придерживается нескольких принципов». «Мы всегда считаем, что решение корейской проблемы возможно только мирными способами, исключая военные меры. Мир на Корейском полуострове возможен, даже когда кажется это невозможным», — добавила Могерини.

В отношении КНДР действует самый суровый санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от других государств выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.