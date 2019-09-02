Могерини заявила о самом крупном пакете помощи Украине за всю историю ЕС

ЕС за последние пять лет предоставил Украине крупнейший за свою историю пакет различных мер поддержки, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
«Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад. Наша работа с Украиной имеет сильный компонент в сфере безопасности, но мы также инвестируем в человеческое развитие страны, инфраструктуру, создание рабочих мест…», — заявила она, выступая в Брюсселе.
По ее словам, «за эти пять лет в совокупности мы предоставили Украине самый большой пакет поддержки в истории ЕС». Могерини считает, что во многом именно благодаря этому стране удалось продолжить двигаться вперед и пытаться «выбраться из кризиса на новой основе».(РИА Новости)