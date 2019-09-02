Могерини заявила о самом крупном пакете помощи Украине за всю историю ЕС

«Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад. Наша работа с Украиной имеет сильный компонент в сфере безопасности, но мы также инвестируем в человеческое развитие страны, инфраструктуру, создание рабочих мест…», — заявила она, выступая в Брюсселе.