Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы

«Наш приоритет сейчас — избежать эскалации насилия и сберечь пространство для того, чтобы возник политический процесс… Международное сообщество имеет обязанность и несет ответственность за поиск решения (по ситуации в Венесуэле – ред.) без вмешательства, без какой-либо формы военного вторжения, но за счет создания условий для запуска политического процесса», — сказала она.