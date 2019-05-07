Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы

Международное сообщество должно найти возможности для политического диалога в Венесуэле, никакого военного вмешательства быть не должно, считает глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини, передает РИА Новости.
В понедельник в столице Коста-Рики началось заседание международной контактной группы по Венесуэле.
«Наш приоритет сейчас — избежать эскалации насилия и сберечь пространство для того, чтобы возник политический процесс… Международное сообщество имеет обязанность и несет ответственность за поиск решения (по ситуации в Венесуэле – ред.) без вмешательства, без какой-либо формы военного вторжения, но за счет создания условий для запуска политического процесса», — сказала она.
| 2019-05-07T09:28:40+00:00 7 мая 2019, 11:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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