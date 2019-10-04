Могерини сообщила, что ЕС в ближайшее время направит финансовую помощь Молдавии

ЕС поддерживает новые власти Молдавии и планирует возобновить финансирование правительства республики в ближайшее время. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, подводя итоги завершившегося визита в Кишинев, в ходе которого она провела переговоры с президентом Игорем Додоном и премьером Майей Санду.

«В июле нынешнего года мы возобновили программу бюджетной поддержки, подписав с правительством несколько финансовых соглашений по программам помощи местным властям и принципа верховенства закона. И готовы расширить эту финансовую помощь в поддержку реформ, направив правительству Молдавии первый транш макрофинансовой помощи», — сказала Могерини, выразив надежду, что «это произойдет в течение нескольких недель».

В то же время Могерини призвала власти Молдавии обеспечить независимость государственных учреждений, чтобы вернуть доверие граждан, продолжить реформу юстиции, демократизировать страну, развивать ее экономику. По ее словам, необходимо привлечь к ответственности виновных в хищении из банков страны €1 млрд.(ТАСС)