Могерини не исключила возможности созыва новой встречи по СВПД

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не исключила возможности созыва в ближайшие дни новой встречи совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но призвала сначала дождаться доклада МАГАТЭ для оценки ситуации.

По ее словам, ЕС намерен провести консультации с международными партнерами после того, как МАГАТЭ обнародует новый доклад о выполнении Ираном ядерной сделки.