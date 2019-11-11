Могерини не исключила возможности созыва новой встречи по СВПД

 Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не исключила возможности созыва в ближайшие дни новой встречи совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но призвала сначала дождаться доклада МАГАТЭ для оценки ситуации.
По ее словам, ЕС намерен провести консультации с международными партнерами после того, как МАГАТЭ обнародует новый доклад о выполнении Ираном ядерной сделки.
«Мы оценим затем необходимость проведения встречи совместной комиссии, возможно, в ближайшие дни», — сказала Могерини на пресс-конференции после переговоров совета по иностранным делам ЕС.(РИА Новости)
| 2019-11-11T18:28:09+00:00 11 ноября 2019, 20:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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