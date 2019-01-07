Модрич: Наши проблемы заключаются не в судействе и не в видеоповторах

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мыслями о поражении от «Реал Сосьедад» (0:2) в очередном туре Примеры Испании.

«Многие из нас выступают не на своем уровне. Нам нельзя давать случаться дерьму в начале каждого матча. Давайте будем честны: это не вопрос удачи. Мы много создаем моментов и не реализуем, но и много пропускаем. Есть причины, по которым все это происходит. Судья сегодня провел не лучший матч. Но наши проблемы заключаются не в судействе и не в видеоповторах, хоть я и не буду отрицать, что нам не помогают. Наши проблемы заключаются в другом.

Судья сказал мне, что ему передали, что пенальти не было. Для меня выглядит невероятным, что там не было назначено 11-метрового, но матч закончился. В Испании VAR всех смущает и, похоже, вредит «Мадриду» больше всех, но я больше не хочу это обсуждать. Нам нужно прогрессировать. Мы сейчас не в идеальной ситуации. Нам нужно единение, нужно быть командой на поле. Мы не говорим, что чемпионат уже проигран, нужно идти от матча к матчу. Нужно сесть и поговорить как мужикам, чтобы все исправить», — сказал Модрич. (Marca)

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