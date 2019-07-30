Модный миф

В течение последних лет 15-ти особо модным среди политиков постсоветского пространства (тех, что претендуют на первые роли в своих государствах) стало изображать из себя «великих реформаторов», которым только дай власть, и они все изменят к лучшему в кратчайшие сроки. Безусловно, ориентиром успеха для всех них стал президент Грузии Михеил Саакашвили. Но, к сожалению, он остается единственным в своем роде политиком, которому действительно удалось коренным образом реформировать целую страну, и плодами преобразований которого до сих пор пользуется вся Грузия. В Киргизии с тех пор произошло два переворота, но ни одному из пришедших к власти «революционных» президентов как-то не захотелось впрягаться в сложное дело и пахать до успешного конца. Так и осталась республика – в полуподвешенном состоянии. В Украине примерно то же – после первого Майдана пришел Ющенко, после Евромайдана – Порошенко, и оба они только красиво говорили о реформах, а по факту ничего глубинного не провели. Тоже, видно, не хотели.

Примерно по такому же пути решил пойти и новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он фактически стал преемником ушедшего в сентябре 2016-го диктатора Ислама Каримова. Долгие годы он возглавлял правительство при Каримове, но как только заступил на новый пост, со всех сторон (явно, с его же подачи) пошли сообщения, дескать, Мирзиёев готовится все изменить, мол, большой реформатор будет.

И он повел себя хитро — кое в чем действительно ослабил вожжи. Но незначительно. Тем не менее, миф, образ «реформатора» поддерживается в Узбекистане до сих пор весьма активно.

В сентябре уже 3 года его президентству. Этого времени должно было хватить на то, чтобы сломать всю авторитарно-коррупционную систему власти, созданную Каримовым, провести разного рода прогрессивные преобразования, и т. д. В какой же степени эти ожидания оправдались?

Реальное положение дел взялся обрисовать # известный далеко за пределами Узбекистана ташкентский журналист, основатель и редактор независимого информационно-аналитического портала AsiaTerra Алексей Волосевич. Согласно его оценке, при И.Каримове, который правил республикой еще с советских времен, в целом ситуация, и в политике, и в экономике, была плохой, и с каждым месяцем и годом становилась только хуже. «А при Мирзиёеве все как бы разделилось на отдельные направления — по каким-то есть явный прогресс, по другим — все как прежде, по третьим стало еще хуже. Прогресс достигнут по 5-6 направлениям. 1) Свобода слова. Перестали блокировать ряд критически настроенных сайтов, в том числе и мой, перестали вызывать в милицию авторов критических постов в соцсетях, СМИ стали гораздо более критичными, вместо одного аккредитованного западного корреспондента в стране их стало уже семь. То есть, свободы слова реально прибавилось, но до нормального уровня ей надо вырасти еще раз в 20. Хотя лично я в своем издании ничем не связан и прямо называю Мирзиёева и премьер-министра Арипова коррупционерами. 2) Меньше стало паранойи. При Каримове была атмосфера страха, сейчас это ушло, при Мирзиёеве не посадили ни одного оппозиционера или диссидента. Власти просто перестали обращать на них внимание. Мирзиёев отобрал большую часть полномочий у страшной СНБ, разогнал половину Генпрокуратуры (сейчас в секретном режиме судят уже третьего Генпрокурора), и люди вздохнули чуть свободнее. Зато он дал всю полноту власти хокимам (главам исполнительной власти) и стимулирует их на раздачу земли с домами застройщикам, обложив всех хокимов данью за это. И в Узбекистане идут массовые сносы-выселения, которых он как бы не видит. Но продолжим. 3) Выпустил большинство политузников. Но их не реабилитировали, не наказали тех, кто фабриковал против них дела, благодаря чему некоторые из них более 20 лет провели за решеткой. Да и то, продержал их там уже при своей власти еще год-полтора (в Судане во время недавнего переворота военные выпустили всех политзаключенных сразу же). 4) Наладил отношения с Таджикистаном, теперь туда можно ездить свободно, без виз, а около 20 лет была взаимная блокада. 5) Разрешил снимать в метро.

Но на этом все его реформы завершаются, и надо сказать, что разгул коррупции, в который погрузился и продолжает погружаться Мирзиёев, сейчас, на третьем году его пребывания во власти, в десятки раз превосходит все, что было во времена Каримова. То есть, семья Мирзиёева отбирает имущество родственников Каримова, и занимает их места, поэтому проблема поставок товаров из-за рубежа и вывоза местной продукции за границу, проблема свободной конвертации валюты все так же не решены, и даже усугубляются. По-прежнему чинятся препятствия экспорту-импорту товаров со стороны обычных предпринимателей. Монополии «для своих» сохраняются, и, следовательно, бизнес не развивается».