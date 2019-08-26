Моди назвал Кашмир проблемой, касающейся лишь Индии и Пакистана

Вопрос о принадлежности спорного региона Кашмир касается только Индии и Пакистана, которые смогут урегулировать существующие между ними противоречия посредством диалога, заявил в понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«Кашмир — это вопрос, касающийся Индии и Пакистана, и представители наших двух стран разрешат эту проблему посредством диалога», — заявил Моди, открывая переговоры с президентом США Дональдом Трампом «на полях» проходящего во французском Биаррице саммита G7. Его цитирует телеканал NDTV.
«Мы не желаем, чтобы Кашмир становился проблемой какой-либо другой страны, так как это двусторонний вопрос», — добавил индийский премьер.
В свою очередь, Трамп сообщил, что минувшим вечером уже обсуждал с Моди «кашмирское досье» и пришёл к выводу, что его индийский коллега «держит ситуацию под контролем».
«Они поговорят с Пакистаном и, я уверен, смогут прийти к какому-то положительному решению», — сказал Трамп.(РИА Новости)