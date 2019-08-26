Моди назвал Кашмир проблемой, касающейся лишь Индии и Пакистана

«Мы не желаем, чтобы Кашмир становился проблемой какой-либо другой страны, так как это двусторонний вопрос», — добавил индийский премьер.

В свою очередь, Трамп сообщил, что минувшим вечером уже обсуждал с Моди «кашмирское досье» и пришёл к выводу, что его индийский коллега «держит ситуацию под контролем».