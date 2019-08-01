Модель Эмиль Гасанзаде: Красота — это испытание!

В сентябре в Баку пройдет финал конкурса красоты Miss & Mister National Azerbaijan, в котором примут участие известные модели азербайджанского происхождения, проживающие в разных странах.

Конкурс состоится при содействии молодежной организации «Addim» под руководством Гусейна Джавадзаде.

В числе финалистов оказался наш известный соотечественник-модель, проживающий в Москве Эмиль Гасанзаде. Он участвовал в показах Tom Ford, Bosco, сотрудничал с Adidas и является амбассадором этого бренда, снимался в Maxim и GQ.

В интервью # Эмиль Гасанзаде рассказывает, почему променял футбол на модельный бизнес и кино, и как он относится к тому, что сегодня его называют одним из самых красивых азербайджанцев мира:

— Какие ожидания от участия в конкурсе Miss & Mister National Azerbaijan?

— По жизни стараюсь не ждать и не ставить планки. Просто делаю свою работу и наслаждаюсь процессом, а потом наслаждаюсь их бонусами.

— Несмотря на молодой возраст, вы человек с опытом, причем, как в модельном бизнесе, так и в кино. Что вам ближе и какая сфера больше раскрывает вашу личность?



— Мне близко искусство, в принципе. Но так сложились обстоятельства, что пока я больше знаком с модельным бизнесом и кино. Именно в этих сферах я и смог себя лучше проявить. Мне комфортно и там, и там. Моя личность проявляется везде, но по -разному. Работа модели и актера совершенно отличается, и в каждой из этих сфер я ощущаю разное настроение, разное состояние и, естественно, абсолютный разный результат.

— В прошлом вы были связаны с футболом. Спортивная карьера оказалась не привлекательна для вас?



— Футбол и профессиональный спорт в частности, это целая жизнь, состояние, которое помогает в жизни, независимо от того, в какой отрасли ты работаешь. Я очень благодарен судьбе за то, что спорт был в моей жизни. Но вышло так, что в какой-то момент, выходя на поле, я перестал видеть смысл своего пребывания там.

— Но, тем не менее, вы снялись в фильме о прославленном вратаре, который так и называется «Лев Яшин». Расскажите о своей роли, и когда фильм выйдет на экраны?



— Да, я с радостью принял это предложение, потому что оно показалось мне интересным. Я сыграл в фильме роль вратаря чилийца. Так как эта тема близка мне, я очень комфортно чувствовал себя на съемочной площадке. Но, к сожалению, я пока не могу разглашать остальную информацию об этом проекте. Также я принимаю участие в съемках сериала «МосАнжелес», и на этот раз у меня главная роль. Надеюсь, что до конца года проект будет запущен в телеэфир.

— Вы относитесь к числу самых красивых азербайджанцев. Какое понятие вы сами вкладываете в красоту и насколько легко, или, наоборот, сложно сегодня быть красивым?



— Красота — это очень индивидуальное понятие. Недаром говорят, что у каждого она своя. На мой взгляд куда важнее быть полезным и счастливым в этом мире. Вот что для меня самое ценное. Красота же — это некое испытание, и с ней нужно уметь обращаться. Это скорее философский вопрос, на который я мог бы дать более развернутый ответ, если бы наше интервью было тематическим. Но, надеюсь, что читатели смогут уловить смысл моих слов. Всем желаю, прежде всего, любви и гармонии!