МО: Азербайджан способен обеспечить свою армию техникой и боеприпасами за счет внутренних ресурсов

Азербайджан является единственной страной на Южном Кавказе, способной обеспечить свою армию военной техникой и боеприпасами за счет внутренних ресурсов, сообщает министерство обороны.

Отмечено, что военно-промышленный комплекс Азербайджана сформировался на высоком уровне: «Руководство Минобороны постоянно держит в центре внимания снабжение армии производимым в стране вооружением. В то же время Минобороны уделяет особое внимание успешному сотрудничеству нашей армии с НАТО. Многие иностранные государства и влиятельные международные военные организации заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанской армией. В качестве примера можно указать связи иностранных посольств с Министерством обороны и многочисленные визиты официальных лиц НАТО в нашу страну в рамках различных программ, в том числе программы «Партнерство ради мира».

| 2019-07-27T12:51:57+00:00 27 июля 2019, 14:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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