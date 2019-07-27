МО: Азербайджан способен обеспечить свою армию техникой и боеприпасами за счет внутренних ресурсов

Азербайджан является единственной страной на Южном Кавказе, способной обеспечить свою армию военной техникой и боеприпасами за счет внутренних ресурсов, сообщает министерство обороны.

Отмечено, что военно-промышленный комплекс Азербайджана сформировался на высоком уровне: «Руководство Минобороны постоянно держит в центре внимания снабжение армии производимым в стране вооружением. В то же время Минобороны уделяет особое внимание успешному сотрудничеству нашей армии с НАТО. Многие иностранные государства и влиятельные международные военные организации заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанской армией. В качестве примера можно указать связи иностранных посольств с Министерством обороны и многочисленные визиты официальных лиц НАТО в нашу страну в рамках различных программ, в том числе программы «Партнерство ради мира».