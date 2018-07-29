Множество жертв в результате сильного землетрясения в Индонезии

В Индонезии на острове Ломбок в воскресенье, 29 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия погибли не менее 10 человек, десятки получили ранения. После первого удара стихии были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 50 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам, сообщает dw.com.

Разрушен как минимум один дом, повреждены линии электропередач. Временно закрыта пешеходная тропа на гору Ринджани из-за вероятности оползня. Однако опасности цунами нет, заявил представитель местных властей.

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