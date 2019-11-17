Многоликая демократия…

2016 год ознаменовался приходом к власти Дональда Трампа, что многое изменило во всем мире. По сути, демократические ценности в политике и глобализм, который проповедовало демократическое крыло политического истеблишмента США, пошли крахом.

Словом, как бы хорош не был Барак Обама для США, Европы, Китая и в целом для либерал-демократической модели, именно при нем в мире начался такой хаос, выход из которого на сегодня не предвидится. Уже не вернуть ситуацию в арабских странах в довоенное состояние, не вернуть Украину в прежние границы, невозможно остановить повсеместный натиск России.

Именно при Обаме в 2014 году Россия оккупировала Крым, тем самым появился прецедент изменения границ. Естественно, Россия после этого Крым не возвращает, какая бы там власть не пришла. С другой стороны, Кремль почувствовал безнаказанность своих действий и страх европейских держав перед войной. Санкции, санкции и еще раз санкции — вот предел европейской озлобленности, а сейчас президент Франции и политики Германии уже заговорили о том, что санкции нужно снять и начать переговоры с Россией.

В свою очередь, Москва, почувствовав уязвимость либеральной Европы, начала поддерживать в разных странах ультраправые популистские движения на волне миграционной политики ЕС. Сейчас же под давлением этих правых организаций миграционная политика ЕС ожесточается в ущерб своим ценностным подходам.

Нарушается модель экономического развития ЕС, которая была установлена после распада СССР, где западная Европа являлась метрополией европейского континента, а периферией стали все бывшие соцстраны восточной Европы. Словом пошла экономическая экспансия экономически разрушенной восточной Европы. Кстати, и Азербайджан в том числе. Среди успешных стран восточной Европы можно назвать всего два государства: Польша и Венгрия, и то из-за исключительных отношений с США. Но сейчас не об этом.

Приход Трампа во многом поменял правила игры. Украино-российский конфликт снят с повестки дня в Вашингтоне. Давление на Россию приостановилось, и, самое главное, политика демократизации мира, превалирования демократических ценностей вообще сошла на нет. Трампу неважно, кто демократ, а кто нет. Для него хорошие страны – это те, с кем США имеют положительное торговое сальдо, а плохие, соответственно, наоборот. Отсюда и возникают у него конфликты с двумя крупнейшими рынками мира Китаем и ЕС. Последние же сильно зависят от американского рынка и малейший сдвиг в пошлинах нарушает всю экономическую стабильность этих стран. Поэтому они готовы считаться с Трампом и его политикой в мире.

Экономика экономикой, а политическая ситуация в мире тоже стремительно меняется. Демократия, права человека и прочие либеральные ценности на время, пока в Белом Доме будет сидеть Дональд Трамп, а он, по всей видимости, будет там сидеть и второй срок, отходят на второй план.

Данные процессы касаются не только США, ЕС, Китая, России, Турции и других крупных государств. Это касается также и таких стран, как Азербайджан, который долгое время осуждали за отсутствие демократии, несоблюдение прав человека и прочее. Сегодня Германия, которая была в первых рядах обвинителей в нарушении прав человека, партиями депортирует «оппозиционеров», граждан Азербайджана.

Почему? По двум причинам: 1) демократия в двухсторонних отношениях перестала играть определяющую роль; 2) оказалось, что наши оппозиционные партии не такие «белые и пушистые», каковыми они представлялись европейцам; 3) возможно, немцы знали, кого они принимают, просто держали их в качестве рычага давления на Азербайджан, сейчас они не нужны. Словом, эти «оппозиционеры» являются поставщиками пожирателей денег налогоплательщиков. Интересно, кто будет оказывать им поддержку извне после этого.

Другой вопрос, что об этой проблеме говорили давно и вероятнее всего, правительство знало об этом, но почему это дело всплыло сразу после пикета перед мэрией 12 ноября? Если после этого пикета партия «Мусават» надеялась хоть как-то вернуть доверие населения и тем самым подготовиться к парламентским выборам 2020 года, то после этого события, на что они могут надеяться даже при самых демократических выборах, представить сложно. Как говорится, «осведомлен, значит, вооружен»: власти в нужный момент просто «слили» своих политических оппонентов.

За неделю до всех этих процессов был громкий скандал вокруг партии РеАл, часть членов которой заявила о выходе из партии, обвинив руководство в авторитаризме. Странно, не так ли? При этом, в разговоре с оставшимися в РеАл членами, они утверждают, что ни о каком авторитаризме и речи не может быть. Как бы там ни было, сильно пострадали и имидж партии, и, конечно, внутрипартийное единство. Сильнее стало только правительство.

Азербайджан сейчас находится в процессе трансформации политической и экономической конфигураций, часть полит-экономических элит уходит в историческое прошлое. В такой ситуации страна идет к парламентским выборам 2020 года и общемировым экономическим потрясениям 2021, 22, 23 годов, о которых предупреждают экономисты. Ну а оппозиция, которая надеялась на что-то, получила удар, от которого оправиться будет не так-то легко.