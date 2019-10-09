Многолетнее беззаконие: минтруда выведет всех на чистую воду?

Как сообщило 8 октября 2019 года Министерство труда и социальной защиты населения, для получения государственной адресной социальной помощи группа предпринимателей заключала краткосрочные трудовые договора с гражданами, а после назначения соцпомощи договора расторгались. В рамках проведенных работ была прекращена выдача адресной социальной помощи еще 1068 лицам.

Разбирательства продолжаются и в зависимости от результатов будут предприняты соответствующие шаги.

Как заявил # пресс-секретарь Министерства труда и социальной помощи Фазиль Талыблы, для получения адресной социальной помощи необходимо иметь постоянную работу. «После этого нужно зарегистрироваться в качестве работающего. Если твоя заработная плата и доходы членов твой семьи ниже потребительского минимума, то эта разница выплачивается государством», — сообщил пресс-секретарь.

Как отметил Фазиль Талыблы, в результате мониторинга, проведенного в электронной системе предоставления государственной адресной социальной помощи Ventas, было установлено, что некоторые предприниматели мошенническим путем помогали гражданам получать адресную социальную помощь. «С этой целью, они заключали с ними трудовые договора. После того как претенденты на получение социальной помощи проходили регистрацию и добивались получения адресной социальной помощи, трудовой договор расторгался, а предприятие благополучно закрывалось. Это беззаконие продолжалось в течение многих лет», — сообщил Фазиль Талыблы.

Он уточнил количество, лишенных права адресной социальной помощи.

«Количество лиц лишенных права получения адресной социальной помощи составляет около 1090 человек. А количество мошенников, которые организовали получение этой помощи, составляет около 200 человек», — сказал глава пресс-службы.

На вопрос, были ли привлечены виновные к уголовной ответственности, Фазиль Талыблы дал следующий ответ: «В настоящий момент проводится всесторонняя проверка. После завершения проверки будет принято окончательное решение по данному вопросу».

«Я не верю в то, что руководство Министерства труда и социальной защиты населения не знало о том, как мошенники незаконным образом получают адресную социальную помощь. В Азербайджане очень многие не могут получить эту помощь, даже имея на это все законные права. Скорее всего, тут не обошлось без коррупции», — считает правовед, специалист по трудовому праву Азер Гулиев.

Отметим, что адресная государственная социальная помощь в Азербайджане предоставляется с ноября 2005 года, а перепроверять начали только сейчас…