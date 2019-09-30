Много шума и… ничего

Любой, хоть раз посещавший съемки ток-шоу или иных передач на телеканале знает, что среди зрителей всегда усаживается тот, кто задает темп и громкость аплодисментам, свисту, атмосфере в студии. Этот человек, официально получающий зарплату за максимально возможный шум и положительные эмоции никак не влияет на окончательное качество продукта, равно как и на редакционную политику телеканала. Он просто хлопает и кричит, согласно получаемой зарплате.

Ровно такая же ситуация с Арменией. Да, в Ереване могут проходить анти-российские акции протеста. Да, в социальных сетях и в СМИ РА могут звучать откровенно и жестко анти-российские заявления. В частности, о недопустимости давления официальной Москвы на Ереван, об обязанности РФ всегда и во всем поддерживать своего исторического стратегического союзника.

Можно услышать и возмущения армянской стороны в связи с моральной поддержкой, которая оказывается со стороны руководства РФ второму президенту РА Роберту Кочаряну, обвиняемому в очень серьезных преступлениях. Да и по поводу укрепления военно-технического сотрудничества между РФ и Азербайджаном, в Армении часто и много говорят в ожидаемо негативном свете.

Перечень всех этих, видимых глазу обывателя анти-российских шагов и заявлений со стороны Армении можно перечислять долго. И тем не менее, по самым ключевым вопросам Армения всегда действовала так, как от нее ждут в России. Таким образом, все эти ораторы, выступающие с критикой РФ, по сути, превращаются ровно в тех самых профессиональных создателей шума, что есть в штате телеканалов.

Говорю это все в связи с новостью о том, что в аннексированном Россией Крыму прошла конференция «Крым — Армения: исторические связи и перспективы взаимодействия». Действо это имело место в Крымском федеральном университете. Среди тем, которые поднимались за круглым столом, — история крымских армян, потенциал армянской диаспоры в народной дипломатии Крыма, российско-армянские отношения.

Одним словом, Армения будет углублять и расширять связи с украинским полуостровом, который аннексирован Россией. Собственно, армянская сторона всегда и везде поддерживала аннексию Крыма. Иного, впрочем, не стоит и ждать от РА, которая сама является страной-оккупантом, более четверти века, держащей под контролем 20% азербайджанских территорий.

Но, что самое интересное, в Армении, при всей этой совершенно откровенной про-российской политике руководства республики, часто рассуждают о ее каком-то европейском пути. Причем, говорят не только обыватели, но и представители армянской власти, которые уже успели отметиться парой-тройкой поистине шокирующих утверждений о том, что РА является мировым оплотом демократии и странам Запада еще стоит этому поучиться у государства, которое четверть века игнорирует права миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

Нонсенс? Конечно. Ровно такой же, как и участившиеся после «бархатной революции» в РА попытки армянских комментаторов утверждать, что теперь они, мол, находятся по одну сторону баррикад с Украиной. Увы, и в Украине нашлись те, кто, по той или иной причине, стал развивать этот бред. Но, время все расставляет по местам. Оно указало, что не Армения, а Азербайджан является проверенным, надежным, искренним союзником Украины. Союзником, который имеет одинаковую с Украиной проблему — захвата соседним государством части его территорий.

Наша страна многократно заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Азербайджанские делегации, любого формата и численности, не посещают Крым. И украинская сторона отвечает тем же. Достаточно вспомнить недавнее заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В нем говорилось о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также о том, что «граждане Украины, которые намерены посетить территорию оккупированного Нагорного Карабаха, а также прилегающие к нему захваченные районы, должны руководствоваться законодательством Азербайджана. Нарушение этого законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность».

Это и есть отношения, основанные на взаимном уважении, честные и открытые. А то, что происходит в армяно-украинских отношениях сложно даже комментировать. Потому, что никаких отношений, по большому счету, нет. А вот попытки армянской стороны и рыбку съесть и на трамвае прокатиться, что имеет место в отношениях между Ереваном и Москвой, выглядят, как дешевый балаган, в котором критикам РФ отводится роль профессиональных создателей шума.