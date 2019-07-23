Мнимые контракты не спасут от реальных рисков

Бакинская фондовая биржа (БФБ) выступила с заявлением о готовящемся проекте внедрения торговли производными финансовыми инструментами – фьючерсами на торговой площадке биржи для осуществления операций в иностранной валюте, а также эффективного управления и минимизации рисков.

В заявлении БФБ отмечается, что торговля фьючерсами поможет участникам рынка, торгующим в иностранной валюте, управлять и минимизировать валютные риски путем их хеджирования.

Здесь также сообщили, что учитывая приоритетность снижения рисков при осуществлении операций в инвалюте, фьючерсы найдут широкий интерес у инвесторов и специальных банков, что станет дополнительным источником доходов для инвесторов. Здесь ожидают, что интерес к новым инструментам приведет к росту ликвидности в ходе торгов на бирже и более эффективному определению рыночных цен.

Однако в независимых экономических кругах не столь оптимистичны в прогнозах, считая, что реальная ситуация в финансовой сфере страны не благоволит эффективному внедрению самого инструмента валютных контрактов, не говоря уже о том, чтобы выносить его на биржу. В частности отмечается, местная финансовая сфера уступает соседним странам уровнем развития, не отличается открытостью, ей чужда транспарентность, а ведь именно эти факторы лежат в основе основ нормального функционирования фондовой биржи в целом и валютных фьючерсов в частности.

Ведь что такое валютный фьючерс? Это договор на куплю-продажу валюты в будущем, по которому продавец принимает обязательство продать, а покупатель — купить определенное количество валюты в будущем по установленному на момент сделки курсу. В основном валютные контракты заключаются для страхования на случай изменения курсов различных валют. В том числе они позволяют инвесторам хеджировать риск, связанный с неблагоприятными изменениями курса валют на рынке.

В целом же возникает вопрос о реальной продуктивности этого шага ввиду непрозрачности рынка, где валютные фьючерсы больше фиктивный инструмент, используемый банками для улучшения собственных валютных позиций. Источники # в финансовых кругах отмечают, что местные банки в большинстве своем использовали и продолжают практику заключения мнимых валютных контрактов, вводя в заблуждение контролирующие банковскую систему страны структуры – вначале Центробанк, а потом Палату надзора финансовых рынков о собственной безупречной валютной позиции. Таким образом, финансовые организации якобы хеджируют валютные позиции, однако на деле валютные фьючерсы на местном рынке существуют для отвода глаз.

Зачастую местные кредитно-финансовые организации заключают фьючерсные контракты, нарушая валютную позицию — соотношение валюты, активов и пассивов. Проще говоря, имеется определенный лимит разницы между активами и пассивами в валюте, которые нельзя переходить. Ведь если курс изменится, ухудшится финансовое положение банка. К примеру, после девальвации местные банки, имевшие кредиты в манатах, а вклады в долларах, столкнулись с резким ухудшением валютной позиции, поскольку деньги им возвращали в манатах, а собственные обязательства финансовые организации погашают по новому валютному курсу. Отсутствие фьючерсных контрактов, их мнимая суть усугубила положение местных банков.

В целом же местный валютный рынок не отличается стабильностью, поскольку работает не по рыночным механизмам, а управляется административными рычагами Центробанка. В таких условиях редко кто решается заключать реальные валютные контракты, ограничиваясь мнимыми фьючерсами.

Мало кто будет заинтересован выносить такие контракты на биржу, поскольку это нецелесообразно. Ведь как это происходит на бирже? Один член фондовой биржи посылает запрос, что готов заключить фьючерсную сделку по такому-то курсу. И если его условия подходят другому члену рынка — сделка заключается автоматически. У нас же фьючерсные контракты не заключаются без знакомства.