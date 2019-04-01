Мне нельзя сейчас умирать! 29-летняя женщина просит о помощи

В редакцию # обратилась руководитель группы «Рука помощи Баку» Нигяр Алиева и рассказала о молодой женщине, которая страдает от целого «букета» недугов и находится в тяжелом состоянии. По словам Н.Алиевой, Денъярова Захида родилась в 1990 году, у нее двое детей 7 и 10 лет.

У молодой женщины обнаружены гепатомегалия (патологическое увеличение размеров печени), калькулезный холецистит (воспаление желчного пузыря), правосторонний гидронефроз (стойкое, прогрессирующее расширение почечной лоханки и чашечек на почве нарушения оттока мочи), правосторонний уретерогидронефроз (расширение мочеточника, сопровождающееся нарушением его опорожнения), расширение левой почки с подозрением на воспалительный процесс, левосторонний гидронефроз и киста левого яичника.

Нигяр Алиева представила документы: результаты анализов, эпикризы, выписки из медицинской карты, снимки и выписки УЗИ-исследований.

Мы связались с Захидой и вот, что она рассказала: «Первые вестники беды появились, когда мне было 7 лет. Тогда врачи обнаружили кристаллы в почках. Позже, эти кристаллы преобразовались в камни. В 18 лет я вышла замуж, мое здоровье стало резко ухудшаться. Врачи сказали, что нет никакого выхода, кроме оперативного вмешательства. Моя мать оплатила 300 манатов за операцию по удалению камней из почек. После обследования в Республиканской больнице, врачи сказали мне, что левая почка теряет свою функциональность, в ней множество камней, наблюдается гидронефроз, как в почках, так и в желчном пузыре. Они рекомендуют вырезать левую почку, оставив функционировать только правую. Но дело в том, что у меня понижен гемоглобин, часто повышается давление и весь груз сейчас на правой почке, и есть опасения, что удаление одного даже практически не действующего органа, может нарушить работу и второй — правой почки. Из-за повышенного давления, мне трудно даже ходить в уборную, мне нужна помощь. Я живу с детьми и матерью, и, к сожалению, мать не может помогать мне физически постоянно из-за того, что работает уборщицей и содержит меня и моих детей».

По ее словам, она обращалась в разные медицинские учреждения, как государственные, так и частные. Но, к сожалению, никто не взялся ей помогать. «Как вы понимаете, я не осилила ни анализы, ни обследования. Поэтому лечение продолжить я не смогла. После этого, я написала письмо в министерство Здравоохранения. Министерство направило меня в Республиканскую клиническую урологическую больницу имени Мирмамеда Джавадзаде. Там мне сказали, что могут только стентировать почку. Мне установили стенты на обе почки. После операции, когда я вернулась домой, мое состояние ухудшилось. При опорожнении в моче была кровь. Хоть врач, который меня оперировал и сказал, что так и должно быть 2-3 дня. Но мне стало только хуже. Сейчас мне необходимо лечение, на которое у меня нет денег. Я обращаюсь ко всем согражданам, помогите мне, пожалуйста! Мне нужно оплачивать лечение и, пока я не встану на ноги, содержать детей. Сейчас мы живем на пенсию, которую получает мой брат, это всего 52 маната. На эту сумму невозможно ни лечиться, ни жить. Я взываю о помощи, я не могу сейчас умереть. Я очень хочу вылечиться и жить как нормальный человек… ».

Мы также обращаемся к гражданам, с просьбой присоединиться к благотворительным сборам для Захиды Денъяровой. Молодая женщина хочет жить и видеть, как растут ее дети. К сожалению, без должного лечения и помощи ей это не удастся. Не проходите мимо чужой беды. Мы можем помочь женщине, просто вспомнив, что умеем сострадать…

Номер для связи с Захидой Денъяровой +99470 2568292

Ввиду того, что случаи обращений мошенников за «помощью» как в группы в социальных сетях, так и в СМИ участились, мы решили уточнить представленные нам гражданкой Денъяровой данные. В министерстве Здравоохранения Азербайджана Зеркало подтвердили информацию, сказав, что письмо от нее на самом деле получили и выдали направление в Республиканскую клиническую урологическую больницу имени М. Джавадзаде.