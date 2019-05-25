Мнацаканяну пришлось вызвать «скорую» после разговора с Лавровым

На прошлой неделе резко ухудшилось самочувствие министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна на работе, сотрудники МИД вынуждены были вызвать скорую помощь. Об этом пишет ереванская газета «168 жам».

Прибывшие в министерство врачи оказали необходимую помощь, оказалось, что у министра резко повысилось артериальное давление.

«Как утверждают наши источники в МИД, до этого Зограб Мнацаканян по своей инициативе провел довольно тяжелый телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Другие детали содержания телефонного разговора в данный момент неизвестны, однако очевидно, что разговор не прошел в желательном для министра русле», — пишет газета.