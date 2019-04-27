Мнацаканян о встрече лидеров Армении и Азербайджана

Говорить о встрече руководителей Армении и Азербайджана еще рано, скоро состоится встреча министров иностранных дел двух государств.

Как сообщает news.am, об этом в беседе с журналистами 27 апреля заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, во время встречи премьер министра Армении и президента Азербайджана 29 марта был достигнут ряд договоренностей, над которыми работали главы МИД, предначертаны будущие шаги.

На вопрос о том, на какое время запланирована встреча министров иностранных дел, Мнацаканян ответил, что это процесс, который все еще продолжается. Встречи проходят в столицах разных стран.

По словам главы МИД Армении, как только принимающая сторона определит сроки встречи, тогда она и пригласит. Тогда же и будет сделано соответствующее заявление о встрече министров иностранных дел.