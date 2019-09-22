Младший сын Порошенко заставил семью общаться только на украинском языке

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил «Пятому каналу», что его младший сын Михаил заставил всю семью общаться дома только на украинском языке.

По словам политика, сын следит за тем, как домочадцы выполняют его требование и даже может оштрафовать за нарушение. При этом исключение составляет английский язык: его можно использовать, если кто-нибудь забудет украинское слово.

Отметим, что ранее сын бывшего президента заявил журналистам, что в повседневной жизни обычно говорит на русском языке.

«Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Это была попытка неудачного троллинга со стороны Михаила», — оценил Порошенко заявление сына.

Также у Порошенко спросили, проводил ли он с детьми разговор после того, как те надели футболки с надписью «Россия». Политик заявил, что не будет раскрывать свои методы воспитания.

Ранее экс-глава государства сообщил телеканалу, что не собирается садиться в тюрьму (aif..ru)