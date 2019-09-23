МККК ведет переговоры о возвращении тела азербайджанского солдата

Азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) проинформировано о безопасной эвакуации тела убитого армянами солдата Абдулрахманова Рамина Шовкат оглу, заблудившегося на территории напротив вражеских позиций.

Руководитель отдела по связям с общественностью Азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова заявила, что Международный комитет Красного Креста осведомлен об этом, и с соответствующими структурами ведется конфиденциальный двусторонний диалог.(report)