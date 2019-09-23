МККК ведет переговоры о возвращении тела азербайджанского солдата

Азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) проинформировано о безопасной эвакуации тела убитого армянами солдата Абдулрахманова Рамина Шовкат оглу, заблудившегося на территории напротив вражеских позиций.

Руководитель отдела по связям с общественностью Азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова заявила, что Международный комитет Красного Креста осведомлен об этом, и с соответствующими структурами ведется конфиденциальный двусторонний диалог.(report)

| 2019-09-23T15:28:51+00:00 23 сентября 2019, 18:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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