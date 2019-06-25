Митингующие в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели

По данным телекомпании, митингующих во вторник гораздо меньше, чем в первые дни протеста. Участники акции продолжают требовать отставки главы МВД и освобождения задержанных ранее участников митинга.

«Проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт. Организаторы акции обосновали это тем, что число митингующих нарастает», — говорится в сообщении телеканала.

Акции протеста проходят в Тбилиси с 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.(РИА Новости)