Митингующие потребовали от Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера»

Около 2 тыс. граждан провели вечером в среду протестную акцию у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, призывая его не соглашаться на реализацию «формулы Штайнмайера». Как передает ТАСС, участники митинга обратились к главе государства с рядом требований, среди которых не допустить «капитуляции» Украины, а также не соглашаться на отведение войск в Донбассе.

На столичной площади Независимости протестующие выдвинули ряд требований к украинской власти. Среди них — запретить любые особые правовые режимы, которые ограничивают суверенитет страны или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях, запретить освобождение от ответственности «членов незаконных вооруженных формирований, которые совершили тяжкие преступления на территории Украины».