Митинг за свободные выборы в Москве собрал более 20 тысяч человек

Более 20 тысяч человек приняли участие в митинге за свободные выборы в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Московская полиция заявила, что на разрешенную мэрией акцию пришли 12 тысяч человек.
Участники митинга потребовали допустить всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах, сообщает bbc.com.
В ходе митинга выступили кандидаты в Московскую городскую думу, которых избирательная комиссия отказалась зарегистрировать под предлогом того, что сочла подписи граждан в их поддержку «бракованными».
«Это наш город. Мы требуем допуска на выборы всех кандидатов», — заявила со сцены юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая уже неделю держит голодовку, после того как подписи в ее поддержку были забракованы.
Оппозиционер Алексей Навальный, который также выступил на акции, предложил мэрии Москвы компромисс: «Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы».