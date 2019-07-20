Митинг за свободные выборы в Москве собрал более 20 тысяч человек

Более 20 тысяч человек приняли участие в митинге за свободные выборы в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Московская полиция заявила, что на разрешенную мэрией акцию пришли 12 тысяч человек.

Участники митинга потребовали допустить всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах, сообщает bbc.com.

В ходе митинга выступили кандидаты в Московскую городскую думу, которых избирательная комиссия отказалась зарегистрировать под предлогом того, что сочла подписи граждан в их поддержку «бракованными».

«Это наш город. Мы требуем допуска на выборы всех кандидатов», — заявила со сцены юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая уже неделю держит голодовку, после того как подписи в ее поддержку были забракованы.

Оппозиционер Алексей Навальный, который также выступил на акции, предложил мэрии Москвы компромисс: «Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы».

| 2019-07-20T19:36:47+00:00 20 июля 2019, 19:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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