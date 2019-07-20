Митинг за свободные выборы в Москве собрал более 20 тысяч человек

Более 20 тысяч человек приняли участие в митинге за свободные выборы в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Московская полиция заявила, что на разрешенную мэрией акцию пришли 12 тысяч человек.

Участники митинга потребовали допустить всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах, сообщает bbc.com.

В ходе митинга выступили кандидаты в Московскую городскую думу, которых избирательная комиссия отказалась зарегистрировать под предлогом того, что сочла подписи граждан в их поддержку «бракованными».

«Это наш город. Мы требуем допуска на выборы всех кандидатов», — заявила со сцены юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая уже неделю держит голодовку, после того как подписи в ее поддержку были забракованы.