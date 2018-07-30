Митинг в Москве против пенсионной реформы

В Москве второй день подряд продолжаются протесты против пенсионной реформы. На этот раз митинг на проспекте Сахарова провела незарегистрированная «Либертарианская партия». Под лозунгами против повышения пенсионного возраста собрались по разным оценкам от двух до шести тысяч человек.

В акции принял участие основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Пенсионную и налоговую реформы он назвал «прямым ограблением десятков миллионов людей».

В конце митинга были задержаны четверо: журналист, двое организаторов и один из выступавших на сцене активистов. Последний сообщил, что полиция посчитала лозунг «Путин — вор» несоответствующим тематике мероприятия.

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