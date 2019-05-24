«Митинг на правительство никакого юридического обязательства не накладывает»

Партия РеАл представила в Милли Меджлис Азербайджана законопроекты, предусматривающие введение института выборного мэра столицы, освобождение студентов государственных вузов от платы за образование и решение кредитных задолженностей населения. Законопроекты подкреплены 41500 подписями.

В свою очередь парламент, получив данный законодательный пакет, отправил документ в ЦИК, где была создана рабочая группа по проверке подписей.

Наконец после двух месяцев Милли Меджлис ответил на инициативу партии. Член правления РеАл Эркин Гадирли, в комментарии # сказал, что Милли Меджлис направил им официальное письмо, о том, что инициатива отклонена по причине процедурных нарушений.

«Тут возникает вопрос, по каким процедурным нарушениям, если этих процедур нет? Но через пару дней на сайте Милли Меджлиса было написано о том, что рассмотрен законопроект о порядке осуществления прав граждан на законодательную инициативу. Практически 10 лет 96 статья Конституции «пролежала мертвой» и никто о ней не вспоминал. То есть сейчас в наш актив можно записать то, что мы инициировали новый законопроект», — сказал Эркин Гадирли.

По его словам, пока парламент 2 месяца готовил ответ РеАл, параллельно в это время там писали законопроект. И хотя партии отказали, но «вдогонку» начали писать процедуру.

«Они об этой статье не вспоминали совсем. Так что РеАл записывает это себе в актив, правда это не та цель, которую мы перед собой ставили, но мы понимали, что если получим отказ, то на второй стадии поднимем вопрос о процедурах этой статьи. Но власти сами этот вопрос решили», — отметил он.

Говоря о политической оценке данного шага, он сказал, что это небольшой переходный успех РеАла, так как никто раньше такого не делал.

«Можно собрать 40 тысячный митинг, если, конечно, это кому-то удастся. Но сам этот митинг на правительство никакого юридического обязательства не накладывает, 40 тысяч подписей – это уже ответственность, которая обязывает парламент рассмотреть вопрос, поднятый гражданами», — резюмировал он.