Миссия InSight стартовала к Марсу

С космодрома Ванденберг в Калифорнии (США) в 14:05 мск стартовала ракета Atlas V с зондом InSight для исследования Марса. Трансляцию запуска ведет НАСА.

Аппарат InSight — первая миссия по исследованию внутренних слоев Марса. Зонд установит на планете сейсмограф для измерения движений внутренних пород и ударов метеоритов, будет вести бурение и проводить различные эксперименты. Это позволит ученым узнать больше о формировании и развитии Красной планеты.

Аппарат оснащен микрочипами с именами землян. Прибытие зонда на Марс планируется в ноябре.

РИА Новости

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| 2018-05-05T19:32:12+00:00 5 мая 2018, 19:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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