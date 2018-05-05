Миссия InSight стартовала к Марсу

С космодрома Ванденберг в Калифорнии (США) в 14:05 мск стартовала ракета Atlas V с зондом InSight для исследования Марса. Трансляцию запуска ведет НАСА.

Аппарат InSight — первая миссия по исследованию внутренних слоев Марса. Зонд установит на планете сейсмограф для измерения движений внутренних пород и ударов метеоритов, будет вести бурение и проводить различные эксперименты. Это позволит ученым узнать больше о формировании и развитии Красной планеты.

Аппарат оснащен микрочипами с именами землян. Прибытие зонда на Марс планируется в ноябре.

РИА Новости

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