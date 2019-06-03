Мишель Платини критикует президента ФИФА

Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино и заявил, что тот не вызывает у него доверия.

«Он очень хороший юрист, прекрасный генеральный секретарь, но он возглавляет ФИФА не по праву и не вызывает никакого доверия на этой должности. 10 лет его рвало от ФИФА. Когда я говорю «рвало», я немного преувеличиваю, но все знают, что он постоянно критиковал эту организацию. Как он может продвигать женский футбол, если он всегда смеялся над ним? Инфантино никогда не верил в него», — приводит слова Платини LEquipe.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2016 год и покинул организацию по итогам коррупционного скандала. Инфантино в том же году занял должность президента ФИФА после того, как его предшественник Йозеф Блаттер был обвинен в нарушениях аналогичного характера. (Чемпионат)

| 2019-06-03T22:13:10+00:00 4 июня 2019, 00:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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