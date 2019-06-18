Мишель Платини арестован по делу о коррупции

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил по информации РИА Новости, французский портал Mediapart.

Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, который должен пройти в Катаре.

Доху неоднократно обвиняли в покупке голосов, но расследование Международной федерации футбола (ФИФА) фактов коррупции не выявило.

По делу в качестве «свободеого подозреваемого» также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.

| 2019-06-18T13:13:32+00:00 18 июня 2019, 13:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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