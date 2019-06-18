Мишель Платини арестован по делу о коррупции

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил по информации РИА Новости, французский портал Mediapart .

Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, который должен пройти в Катаре.

Доху неоднократно обвиняли в покупке голосов, но расследование Международной федерации футбола (ФИФА) фактов коррупции не выявило.

По делу в качестве «свободеого подозреваемого» также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.