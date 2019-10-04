Мишель Пфайффер анонсировала третий фильм про Малефисенту

Обладательница премии «Золотой глобус» и трехкратная номинантка на премию Американской киноакадемии «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер в пятницу представила в России фильм «Малефисента: Владычица тьмы». На пресс-конференции в Москве она не исключила, что будет снят третий фильм про приключения чародейки.

«Может быть будет еще один фильм про Малефисенту, я очень этому рада», — сказала Пфайффер.

В картине «Малефисента: Владычица тьмы» актриса сыграла одну из главных ролей — королеву-злодейку. В фильме Йоакима Роннинга также снимались Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл, Чиветель Эджиофор. Новая лента — продолжение приключений сказочной чародейки Малефисенты (Джоли).

«Я всегда мечтала сыграть роль сказочного персонажа, — сказала Пфайффер. — Это огромное удовольствие — сыграть королеву-злодейку, было хорошо работать с Анджелиной Джоли, она была также продюсером, она поддерживала меня. Мы отлично провели время».