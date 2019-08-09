Мировое турне EMINA: впервые азербайджанский артист выступит в знаменитом зале, где дебютировала Уитни Хьюстон

Народный артист Азербайджана EMIN объявил о своем новом , самом амбициозном за всю карьеру мировом турне, которое пройдет в 2019-2020 годах, в рамках которого он планирует посетить США, Канаду, Германию, Израиль, Великобританию, Чехию, Австрию, Республику Беларусь, и, конечно же, Россию и Азербайджан.

Как сообщили # в пресс-службе артиста, в рамках мирового тура Good Love долгожданные концерты пройдут в США в феврале 2020 года: Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе, а также Торонто в канаде.

В Нью-Йорке EMIN выступит в знаменитом Town Hall — где впервые дебютировала Уитни Хьюстон.

Говоря о предстоящих гастролях артист сказал:

«На сегодняшний день это мой самый большой международный тур. Мы будем еще добавлять города. Я с нетепением жду поездки в Европу, Америку, новые города России и мой любимый Азербайджан. Мое американское турне пройдет с еще большим размахом, чем мы планировали. По независящим от меня причинам я был вынужден перенести свои гастроли в начале этого года. Я люблю США и очень рад,что все позади, и я смогу выступить перед своими американскими поклонниками. Это будет особенное шоу, в котором всех ждет много сюрпризов! Я не могу дождаться встречи!»

Международный тур артиста обещает быть одним из самых запоминающихся для поклонников.

Тур стартует 12 сентября концертом в Берлине (Германия), после чего певца будут ждать в Гамбурге и Дюссельдорфе. 21 сентября состоится концерт в Сочи, 9 октября в Хабаровске, 10 октября во Владивостоке. Затем посетит Южно-Сахалинск, Кемерево, Новосибирск, Томск и Красноярск.

23 октября артист встретится со своими фанатами в Тель-Авиве.

6 декабря — в Санк-Петербурге. 11 декабря в Москве и 25 декабря в Баку.

В 2020 году турне возьмет старт с концерта в Торонто (Канада) 19 февраля, затем последуют Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Лондон, Прага и др.