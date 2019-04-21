Миротворец погиб в результате нападения на конвой миссии ООН в Мали

Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) из Египта погиб, четверо получили ранения в результате нападения на колонну миротворцев.

Как говорится в заявлении генсека ООН, нападение неизвестных с применением самодельного взрывного устройства было совершено в центральной части западно-африканской страны 20 апреля. В ответ миротворцы убили нападавшего и задержали еще восемь человек, передает «Ъ».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал малийские власти принять незамедлительные меры для выявления лиц, совершивших это нападение, и привлечения их к ответственности.

| 2019-04-21T09:12:06+00:00 21 апреля 2019, 10:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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