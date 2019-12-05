Мирослав Лайчак: «В Нагорном Карабахе сохраняется реальный риск эскалации конфликта»

«ОБСЕ готов поддержать конкретные шаги для достижения мира в Нагорном Карабахе».

Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на СМИД стран ОБСЕ в Братиславе (Словакия).

«В Нагорном Карабахе сохраняется реальный риск эскалации конфликта», — заявил М.Лайчак.

Кроме того, по его словам, граждане Грузии постоянно сталкиваются с систематическими нарушениями их прав, в Приднестровье прогресс, достигнутый за эти годы, может быть утерян.

«У меня нет магической формулы для решения кризиса и конфликтов. Я уверен, что усилия ОБСЕ для деэскалации конфликтов в рамках открытия новых каналов с целью установления диалога — неоценимы», — подчеркнул М.Лайчак.

«Мы готовы поддержать конкретные шаги для достижения мира», — добавил действующий председатель ОБСЕ.

Напомним, сегодня в Братиславе (Словакия) начал свою работу Совет министров иностранных дел ОБСЕ.

На министерской встрече принимает участие глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Встреча в Братиславе пройдёт под лозунгом «Ради народов, диалога и стабильности».

Основной темой заседания является урегулирование кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ — на Украине, в Нагорном Карабахе, Приднестровье.