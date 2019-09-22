ВОЗ призвала увеличить инвестиции в медицинскую помощь не менее чем на 1% ВВП

Ежегодные капиталовложения в первичную медицинскую помощь должны составлять не менее чем на 1% ВВП. С таким призывом к странам обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Такая мера помогла бы добиться к 2030 году всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами — именно такую цель поставило ООН, сообщает ТАСС.

В ВОЗ считают, это позволит спасти к 2030 году около 60 млн жизней в странах с низкими и средними доходами на душу населения и увеличить среднюю продолжительность жизни в мире на 3,7 года.

26 июля сообщалось, что по данным ВОЗ свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 млн проживает с хронической инфекцией гепатита С (aif.ru)

| 2019-09-22T11:12:28+00:00 22 сентября 2019, 10:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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