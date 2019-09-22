В США рассмотрят возможность открытия представительства в Татарстане

Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани. Об этом «Известиям» рассказал президент ассоциации в России Алексис Родзянко.

Уточняется, что в настоящее время АТП изучает Татарстан и планирует нарастить свое присутствие в этом регионе, поскольку там созданы наиболее комфортные условия для работы иностранных компаний. По итогам 2018 года США стали крупнейшим инвестором в экономику Татарстана, обогнав Турцию, на которую приходится свыше 60% всех вложений в республику.

«Республика остается лидером по привлечению иностранных инвестиций после столичных регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Последние, наверное, всегда будут опережать Татарстан, потому что они используют мощный федеральный административный ресурс. Иностранцы знают, что такое Москва, Питер, они на это ориентируются», — отметила глава инвестиционного агентства Татарстана Талия Минуллина (iz.ru(.

Внешнеторговый оборот США и Татарстана в первом полугодии 2019 года превысил $290,4 млн, это на 10% выше, чем годом ранее. В прошлом году он составлял $556,6 млн. Однако, по словам Минуллиной, в 2012–2013 годах, то есть до введения антироссийских санкций со стороны Вашингтона, товарооборот достигал и вовсе $1 млрд. В 2015–2016 годах цифры упали вдвое (iz.ru)