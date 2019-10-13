В Калифорнии запретят торговлю мехом и использование животных в цирках

В Калифорнии примут ряд мер, направленных на защиту животных, в том числе запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках. Соответствующие распоряжения подписал губернатор Гэвин Ньюсом, сообщается в субботу, 12 октября, на cайте администрации штата.

«Калифорния является лидером в вопросах, касающихся защиты животных, и сегодня это лидерство подразумевает запрет на продажу меха», — говорится в сообщении.

Также в пресс-релизе подчеркивается, что животные «не должны выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь».

Калифорния станет первым американским штатом, запретившим продажу и изготовление изделий из меха. Закон вступит в силу в 2023 году.

В августе сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила, которые смягчают меры по реализации закона о сохранении исчезающих видов животных и растений. В частности, благодаря нововведениям федеральные власти смогут сокращать площади заповедников (iz.ru).