В Украине осквернили памятник участникам военной операции в Донбассе

В Житомирской области Украины облили краской памятник украинским военным, участвовавшим в силовой операции в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в поселке Озерное, пишет 25 августа «Житомир.info». «Вандалы облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для военных», — сообщило издание.

При этом сам мемориал был официально открыт в поселке Озерное 23 августа, в День флага Украины.

В июне неизвестные облили красной краскойпамятный знак воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) в Молодежном парке города. Памятный знак УПА был установлен в парке в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести или разрушить его принимались неоднократно (iz.ru).

| 2019-08-25T22:21:05+00:00 25 августа 2019, 22:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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