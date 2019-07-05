Мир без ДРСМД станет менее стабильным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет «менее стабильным» для всех, сообщает РИА Новости.

В пятницу в Брюсселе прошло заседание СРН на уровне постпредов, где обсуждалась ситуация вокруг ДРСМД.

По словам Столтенберга, на встрече «РФ выразила свои озабоченности относительно выполнения договора».

«Все стороны подтвердили приверженность эффективному контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению. Но мы должны готовиться к миру без ДРСМД, который станет менее стабильным для всех нас», — заявил он журналистам.