Состояние отравившихся студенток остается тяжелым

Обнародовано состояние здоровья студенток, отравившихся в общежитии Бакинского государственного университета.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, состояние Дилрубы Гисмет гызы Гулиевой и Гамиды Буньямиддин гызы Ибадовой остается как стабильно тяжелое.

Лечение девушек продолжается в Клиническом медицинском центре №1.

Напомним, что 21 ноября прибывшие по вызову в общежитие БГУ врачи скорой помощи обнаружили трех студенток в бессознательном состоянии. Одна из них — Шекер Фаиг гызы Хасматова 1999 г.р. скончалась, две были помещены в больницу. По факту в прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

| 2019-11-22T09:49:35+00:00 22 ноября 2019, 11:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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