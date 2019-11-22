Состояние отравившихся студенток остается тяжелым

Обнародовано состояние здоровья студенток, отравившихся в общежитии Бакинского государственного университета.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, состояние Дилрубы Гисмет гызы Гулиевой и Гамиды Буньямиддин гызы Ибадовой остается как стабильно тяжелое.

Лечение девушек продолжается в Клиническом медицинском центре №1.

Напомним, что 21 ноября прибывшие по вызову в общежитие БГУ врачи скорой помощи обнаружили трех студенток в бессознательном состоянии. Одна из них — Шекер Фаиг гызы Хасматова 1999 г.р. скончалась, две были помещены в больницу. По факту в прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело, ведется расследование.