Состояние Огтая Гюльалыева стабильно тяжелое — минздрав

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии здоровья сбитого автомобилем правозащитника Октая Гюльалыева.

В сообщении говорится:

По поступившим в министерство здравоохранения сведениям из клиники City Hospital, в настоящее время состояние О.Гюльалыева тяжелое стабильное, соответственно перенесенной операции. Его лечение продолжается в реанимационном отделении».

Напомним, что сбитый автомобилем правозащитник Октай Гюльалыев был прооперирован вчера в столичной клинике City Hospital.

| 2019-10-31T11:08:54+00:00 31 октября 2019, 12:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss