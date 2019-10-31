Состояние Огтая Гюльалыева стабильно тяжелое — минздрав

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии здоровья сбитого автомобилем правозащитника Октая Гюльалыева.

В сообщении говорится:

По поступившим в министерство здравоохранения сведениям из клиники City Hospital, в настоящее время состояние О.Гюльалыева тяжелое стабильное, соответственно перенесенной операции. Его лечение продолжается в реанимационном отделении».

Напомним, что сбитый автомобилем правозащитник Октай Гюльалыев был прооперирован вчера в столичной клинике City Hospital.