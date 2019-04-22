Минздрав предупредил население в связи с нападением собак

Состояние Гусейна Мамишова 2015 года рождения, который 16 апреля поступил в больницу после нападения собаки, стабильное.

Об этом сообщил Минздрав.

В информации отмечается, что в 2018 году в республике более 20 тысяч человек пострадали от укусов и царапин собак. За первые три месяца 2019 года от собак пострадали почти пять тысяч человек. Укусы и царапины собак могут привести к бешенству и другим тяжелым инфекционным заболеваниям. Заболевание приводит к смерти в 100 процентах случаев.

Основным источником заболевания являются собаки. Инкубационный период составляет от 14 дней до трех месяцев.

Учитывая актуальность вопроса, Минздрав просит граждан быть осторожными: в случае укуса, царапины или попадания на кожу слюны животного сразу обращаться к врачу и вовремя делать вакцины против бешенства.