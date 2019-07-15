Минздрав о состоянии пострадавших в Шеки

Состояние Хатиры Агамалыевой (осколочный перелом правого бедра, травматический шок) тяжелое, Эльхана Мамедова (закрытая травма позвоночника) оценивается как средней тяжести, оба продолжают лечение в центральной больнице Шеки, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Состояние Илькина Мамедова (черепно-мозговая травма тяжелой степени, перелом правой ноги), Сары Хасан (закрытая травма правого бедра в тазу), Фарика Хасана (перелом левой ноги), Самиры Ал Хасан (перелом правого бедра), находящихся в Клиническим медицинском центре, оценивается как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

Напомним, что 14 июля около 12:00 на территории Дворца шекинских ханов ветвь относящегося примерно к 1530 году дерева диаметром 50 сантиметров внезапно сломалась и упала на туристов, находившихся в это время во дворе дворца. Отмечается, что в результате происшествия получили различные телесные повреждения 19 человек, которые незамедлительно были доставлены в Шекинскую районную центральную больницу. Четверо пострадавших, находящиеся в тяжелом состоянии, размещены в отделение реанимации.

Произошедшее и лечение пострадавших находятся под особым контролем главы государства.

Среди пострадавших есть граждане России — Солтанова Севиндж (1940 года рождения), Солтанова Лачын (2004), граждане Сирии — Сара Хасан (1998), Фарик аль-Хасан (1952), Мария аль-Хасан (2003), Самира аль-Хасан (1965), Галиа аль-Хасан (1988) и граждане Азербайджана — Расулова Сабина (1983), Мамедов Эльхан (1993), Мамедова Сакина (1998), Теймурова Валида (1995), Агаев Фарид (1996), Мамедов Илькин (1995), Мамедова Земфира (1994), Наиба Гусейнова (1968), Джафарова Марьям (1961), Нифталиева Кёнюль (1979), Хасиева Ясемен (1970), Агамалыева Хатира (1987).